أخطاء يرتكبها الحجاج في عرفات وتفسد الحج

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجاج خلال أداء المناسك قد تؤدي إلى إبطال فريضة الحج، ولعل أبرز هذه الأخطاء مكوث الحاج في مسجد نمرة ظنا منه أنه امتداد لمنطقة عرفات وهذا خطأ فادح يبطل معه الحج.
وأضاف جمعة خلال لقائه في برنامج ” والله أعلم ” على فضائية الـ “سي بي سي” أن مسجد نمرة رغم أنه يبعد خطوة واحدة عن عرفات إلا أنه ليس امتدادا له، ومن يمكث به فسد حجه لأنه لم يقف بعرفات .
وتابع جمعة:هناك اعتقاد خاطئ بأن الصلاة في مسجد نمرة ركن من أركان الحج ولكنها سنة، ومن بين الأخطاء هو اعتقاد البعض أن الوقوف على جبل الرحمة من أركان الحج، وأيضا من بين الأخطاء التي يقع بها الحجاج كثرة الأحاديث الجانبية بينهم لتضييع الوقت حتى أن هناك البعض يقوم بتشغيل الراديو لسماع الأغاني، غير عابئين بأهمية هذا اليوم وعظمته.
وأشار جمعة إلى ضرورة عدم الإسراف في الرفاهية والمأكل والمشرب في هذا اليوم، خاصة أن السلطات السعودية توفر الأطعمة والمشروبات بكميات كبيرة لخدمة الحجاج، فيجب على كل حاج أن يأكل ما يعينه على أداء العبادة.
صدى البلد