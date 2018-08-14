القنصل المصري: العلاقات بين القاهرة والخرطوم متطورة وغير قابلة لترويج الفتن

قال القنصل لمصري المنتهية فترته بالخرطوم وئام سويلم، إن العلاقات بين السودان ومصر متطورة، وأصبحت غير قابلة لترويج الفتن الداخلية والخارجية .
وأضاف في حديث لدى زيارته رئيس مجلس إدارة صحيفة السوداني السيد جمال الوالي بمنزله أمس الأثنين، إن تطور العلاقات بين البلدين يرعاه الرئيسان المشير عمر البشير والمشير عبدالفتاح السيسي، مشيراً الى أن الرئيسين التقيا أكثر من 22 مرة خلال 4 سنوات مما يؤكد قوة ومتانة العلاقات .
وأضاف سويلم أن تطور العلاقات بين الخرطوم والقاهرة يحظى بمتابعة مديري المخابرات المصرية والسودانية اللذين وصلا الى درجة عالية من التفاهم، لافتاً الى أن العلاقات بين البلدين تمضي لشراكة أستراتيجية في كافة المجالات للوصول الى تكامل حقيقي بين البلدين، وقال أن البدين سيوقعان 20 مذكرة تفاهم في أكتوبر القادم .
الخرطوم (كوش نيوز)