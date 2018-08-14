” أمين حسن عمر” يتوعد بملاحقة مزور عنوان منسوب لصحيفة انتشر بالوسائط أمس

أبدى عدد من قراء الصحيفة سخطهم من محاولات البعض تشويه صورتها والقيادات عبر التزوير والفبركة فيما تحمله من أخبار، وانتقدوا ما راج في عدد من القروبات من عنوان بالخط العريض في الصفحة الأولى يجرم كلا من القياديين ” أمين حسن عمر” والدكتور ” عصام البشير” بالقبض عليهم في قضايا فساد.
وكان مجهول قام بتزوير جزء من صفحة أولى باستخدام برنامج (فوتوشوب) على الأنترنت ووضع عنواناً لم تنشره الصحيفة منذ صدورها وبثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان ( القبض على د. أمين عمر و د. عصام البشير في قضايا فساد) حيث أخذ الأمر جدلاً واسعاً في قروبات (الوتساب) وذهب معظم المتداخلين إلى أن ما تم مجرد فبركة فنية مكشوفة وواضحة، فلا نوع الخط المستخدم ولا اللون لون “المين شيت” الخاص بالصحيفة.
في غضون ذلك، توعد القيادي بحزب المؤتمر الوطني د. أمين حسن عمر، بملاحقة مفبرك الخبر قانونياً عبر الجهات المختصة، ونقل لرئيس تحرير صحيفة المجهر الأستاذ ” صلاح حبيب” ثقته في أن ما تم كتابته عبر تزوير الخط لا يشبه الصحيفة، مستنكر اللجوء لمثل هذه الأساليب الرخيصة في الإساءة للآخرين.
الخرطوم (كوش نيوز)