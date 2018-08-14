بكري يطلع على الأوضاع الإنسانية بالبلاد

اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي على الأوضاع الإنسانية بكافة ولايات البلاد وما تم تنفيذه بالتنسيق بين الآليات الوطنية والشركاء الدوليين.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء بالأستاذة مشاعر الدولب وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية بحضور الأستاذ أحمد محمد آدم المفوض العام للعون الإنساني. وأوضحت الدولب أن اللقاء أمن على ضرورة الانتقال من قضايا العون الإنساني والإغاثة إلى قضايا الإعمار والتنمية خاصة في ظل الاستقرار الذي تشهده ولايات دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
إلى ذلك قال المفوض العام للعون الإنساني إن اللقاء تطرق للقضايا الإنسانية المتعلقة بعودة النازحين والحلول المستدامة لهم والعمل على تعزيز التنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والولائي بشأن العمل الإنساني حتى تخرج السياسات منسجمة في كل المجالات بين المكونات الحكومية والشركاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بما يدعم السياسات الوطنية الرامية لتحقيق الاستقرار على صعيد الشأن الإنساني.
سونا.