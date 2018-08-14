إعلان قائمة المنتخب الوطني في مؤتمر صحفي

يعقد الكابتن خالد بخيت المدرب المساعد في المنتخب الوطني الأول مؤتمراً صحفياً يوم السبت الموافق 18 أغسطس 2018م في قاعة الأستاذ محمد الشيخ مدني بمباني الاتحاد السوداني للكرة؛ وذلك عند الساعة الواحدة ظهراً؛ من أجل الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني الأول، الذي سيواصل مشواره في تصفيات أمم افريقيا بالكاميرون 2019م، بمواجهة غينيا الاستوائية يوم السابع من سبتمبر المقبل في الجولة الثانية من التصفيات، وكان صقور الجديان قد خسروا الاستهلال بثلاثية في الأبيض إبان عهد الحكم المشترك ما بين مجلس إدارة الاتحاد السابق ومجموعة الاصلاح والنهضة.
الكابتن خالد بخيت من خلال المؤتمر الصحفي سيستعرض البرنامج الخاص بالإعداد للمباراة التي سيخوضها الفريق الأول، وسيتناول تاريخ تجمع المنتخب، بالاضافة إلى تقديم تنوير حول بقية المشوار للفريق الذي سيتواصل بمواجهة السنغال يوم العاشر من أكتوبر في داكار، ويوم السادس عشر من ذات الشهر بالخرطوم.. يذكر أن الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش المدير الفني للمنتخب الأول؛ قام بتسليم مساعده خالد بخيت كافة الترتيبات الخاصة بالترتيب واستكمال الاعلان عن القائمة المشاركة وبرنامج التجمع، قبل سفره – أي الكرواتي – إلى تنزانيا لقيادة منتخب الناشئين بتصفيات أمم افريقيا 2019م للناشئين عبر مجموعة سيكافا.
صحيفة السوداني.