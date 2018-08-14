تزوير عناوين (المجهر) .. منصات الجبن والهزيمة !

تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أمس صورةً مزيفةً لصفحة أولى لصحيفة (المجهر السياسي) ، وقد وُضِعَ عليها عنوان رئيسي غير حقيقي ، ولم يسبق أن نشرته الصحيفة منذ صدورها في يوم (16 أبريل 2012)، وحتى صدور هذا العدد ، يقول العنوان المزور : (القبض على د.”أمين عمر” ود.”عصام البشير” في قضايا الفساد) .
إننا نؤكد أن هذا العنوان المختلق لا صلة له بالصحيفة لا من قريب ولا من بعيد ، وأنه أحد أكاذيب وأباطيل شبكات التواصل والتراسل الكثيرة التي تطفح قبحاً وإفكاً في الأسافير ، فتبهت الناس ، تتجنى على الشرفاء، وتسيء للأطهار ، وتطعن في الحرائر، كما طعن المنافقون في أم المؤمنين ، تفبرك الأخبار ، وتنسج القصص والحكايات السياسية والاجتماعية من وحي أخيلة مرضى نفسانيين يقبعون خلف أجهزة الكمبيوتر ، ويستخدمون الهواتف الذكية لأغراض التزوير والتأليف و(الفبركة)، والإساءة لرموز ونجوم المجتمع ، حقداً وغلاً وحسداً يتلف قلوبهم المريضة كل يوم .
إننا نبرأ من هذه الفعلة الدنيئة ، ونشير إلى أن (المجهر) ظلت طوال الأشهر الماضية ، ومنذ انتظام حملات مكافحة الفساد تنأى عمداً عن أخبار (القبض والتوقيف)، حرصاً على سمعة كل متهم ، وحفاظاً على أسرته الممتدة ، إلى أن يحال ملف الاتهام إلى المحكمة ، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته ، هذه هي أخلاقنا وقيمنا وضوابطنا المهنية ، فأين قيمكم وأخلاقكم .. من أنتم ومن أين جئتم ؟!
وإذا لم تحتف (المجهر) ، كصحف أخرى لها تقديراتها ، بأخبار القبض الحقيقية والمعلنة على “زيد” أو “عبيد” ، فلا يمكنها أن تنشر عنواناً كاذباً وغبياً كذاك : (القبض على الدكتور “أمين حسن عمر” و”عصام البشير” في قضايا الفساد) ، ونحن نعلم جيداً أن الرجلين بعيدان كل البعد عن قضايا الفساد واتهامات الاعتداء على المال الحرام . كما أنه لم يحدث – حسب مصادرنا – أن ورد اسما الدكتورين في أي من قضايا الفساد سابقاً أو حالياً .
إن تختلف مع شخص ما .. سياسياً في شأن عام فهذا مباح ، أما أن ترميه بما ليس فيه وتسعى بالباطل لتشويهه واغتيال شخصيته ، فهذا جرم كبير وذنب عظيم .
توبوا إلى الله مما اقترفته أيديكم .. وغادروا منصات الجبن و الهزيمة .
الهندي عزالدين
المجهر