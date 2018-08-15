شن اليوتيوبر السوداني صاحب برنامج (زول كافيه) على اليوتيوب محمد عويضة – شن هجوماً عنيفاً على الإعلام السوداني الداخلي متهماً إياه بأنه سبب الاستهوان الذي يجده الشعب السوداني من بقية الشعوب العربية التي اعتادت على الاستخفاف بالشخصية السودانية و (تتفيهها) حسب تعبيره.
وقال عويضة إن الإعلام السوداني أصبح في حكم الميت بل مات وتحنط بل وتحلل وأنه درج على تكسير مجاديف السودانيين الحادبين على مصلحته ، حيث لا يعمل على إبراز الكفاءات السودانية ولا مميزاتنا التي نتمتع بها ، مشيراً إلى أن برنامج (زول كافيه) تم تأسيسه خصيصاً لنقل صورة ايجابية عن السودان وإظهار ايجابياته والرد على كل من يستخف به وبشعبه.
وأضاف محمد عويضة الذي يعمل طياراً بالخليج خلال تقديمه ورقة عمل في ( ملتقي المؤثرين وصانعي محتوي وسائل التواصل الإجتماعي ) قدم فيها تجربة قناة زول كافيه – أضاف بأن فريق العمل في البرنامج يعمل بدون أجر ولا يهمه العائد المادي من التجربة رغم اغراءاته ، موضحاً بأن حلقة الكويتيين حققت عائداً مادياً كبيراً .
وفي السياق ذكر عويضة بأن السودان أصبح يعاني من مشكلتين اقتصادية وهي مقدور على حلها أما المشكلة الثانية فهي مشكلة أخلاقية تأثر بها جيل كامل ولا يمكن معالجتها إلا بتغيير هذا الجيل ،وقال إن البرنامج صرف النظر عن تقديم حلقة تتناول القضية لوجود محتوى منشور عبر القروبات تشمئز منه النفوس ويمكن أن يشوه صورة السودان ويتسبب في إحراج عدد كبير من الشباب السوداني من الاولاد والبنات.
الخرطوم (كوش نيوز)
بالفيديو: طيار سوداني في الخليج ينعي أخلاق السودانيين ويصف الإعلام السوداني بالميت والمحنط