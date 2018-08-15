برأت الناشطة في مجال حقوق المرأة الكاتبة الصحفية أمل هباني – برأت الفتاة السودانية التي ظهرت في فيديو وهي تردد كلمات نابية اعتبرها الكثيرون مسيئة للشرطة السودانية ولسمعة السودان .حيث أوضحت الناشطة أمل هباني بأن الفتاة لم ترتكب جرماً يستدعي ملاحقتها من قبل الشرطة السودانية ، مؤكدة بأنها كانت تمارس حريتها الشخصية وفي مكان خارج السودان لا يجرم مثل هذه التصرفات.
واستبعدت هباني التي كانت تتحدث إلى برنامج تريندنغ على قناة (بي بي سي ) أن تسلم الامارات الفتاة للشرطة السودانية ، مشيرة إلى أن اعتذارها الذي سجلته عبر فيديو آخر اضطرت لتقديمه استجابة للسياق الاجتماعي الذي تنتمي له واصفة المجتمع السوداني بالمجتمع المتخلف .
وقالت هباني إن مطاردة الفتاة بدبي التي أشيعت عبر وسائط التواصل الاجتماعي يعتبر أمراً مضحكاً ، مؤكدة بأن الشرطة السودانية ليس من حقها ملاحقتها ، لأن الحدث كان خارج السودان وأشارت إلى ضرورة الالتفات إلى القضايا الجوهرية في السودان المتعلقة بالمعيشة والضائقة الاقتصادية .
الخرطوم (كوش نيوز)
بالفيديو: تبرئة فتاة دبي السودانية التي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات نابية
1 التعليقات
Sami
2018/08/15 at 2:05 ص (UTC 3) رابط التعليق
يا استاذه دي سكرانه وعريانه وعكست صورة سلبية للفتاة السودانية كيف تدافعي عن هذا فورا عملتيها قصة نضالية ودفاع عن الفسق.