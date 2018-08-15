إسحق فضل الله: حديث البشير يعني إعلان حرب ضد عشرين جهة تعرفها

تحولات لماذ
> عثمان
> كتابات الواتساب البذيئة نهتم بها لأن .. البنسلين كان يستخرج من العفونات
> وكثير من الناس حين يتأكد أنه ليس هناك من يراه يمشي عرياناً ويرقص ويطلق العفونات ويهذي ويتخيل الأوهام و..
> أهل المواقع أكثرهم يفعل هذا لأنه يعلم أنه ليس هناك من يراه
> ولا نجيبهم.. لكنا نجيب مثلك لأنك نوع من الهذيان الذي يقوده الخوف على البلد
> وتصرخ
> حديث البشير يعني إعلان حرب ضد عشرين جهة تعرفها
> ونجيبك.. لكن إجابات أخرى على أسئلة أخرى تصبح هوامش جيدة
> وتسأل.. والإجابة هي أنه: لا علم لنا بتسمم آبي أحمد الذي نقل.. كما تقول إلى السعودية ثم كندا
> ومناوشات الأرومو والأمهرا الأسبوع هذا؟؟.. نعم
> وجهة تمنع دخول القوات الحكومية الإثيوبية إليها/ ما يعني بداية لشيء؟؟..نعم
> ونشاط الآن في ثلاث دول يطارد أموالاً جرى سكبها لفصل جنوب السودان.. ثم ذهبت إلى جيوب في كينيا ويوغندا؟!
> نعم
> وجنرال سبحات يقيم في البنتاغون منذ شهر للمخطط الجديد (مخطط إشعال المنطقة الأفريقية)؟؟.. نعم
> وحلف إثيوبيا إريتريا للدخول إلى اليمن؟!
> نعم.. ولا..
> فبعض ما يجري هو أن عملية (إحلال وإبدال) واسعة تجري في كل مكان
> إحلال وإبدال لمواطنين في دول معروفة (وطرد المسلمين من مناطقهم وإحلال آخرين)
> وإحلال وإبدال عسكري لعمليات عسكرية قادمة
> وعدد غير قليل من قوات أفورقي يدخل إثيوبيا الأسبوع الماضي
> لعل ذلك هو الخطوة الأولى.. والعيون تتجه إلى اليمن
> وحديث البشير ليس جزءاً من الإحلال والإبدال
> الحديث يأتي في سياق تطورات (عالمية) تجري الآن
> ومسألة اليمن تصبح (محاصا) للتحولات هذه
> ففي شهور قليلة ماليزيا تنسحب من مسألة اليمن وتغلق مركزاً أقامته دولة هناك (لمحاربة التطرف)
> والباكستان من قبل تنسحب من عاصفة اليمن
> وكاتب ضخم مثل عطوان يكتب أمس عن أن
أمريكا الآن تحاصر إيران وكوريا وتركيا وروسيا و..
> والعواصم هذه تنفجر للرد
> وأن أحلافاً تقوم تلقائياً (تركيا قطر إيران روسيا سوريا)
> وصحيفة الصيحة تقول أمس إن
: البشير يرفض عرضاً بحل كل مشاكله المالية في مقابل ضرب الإسلاميين
> وكنا نشير الأسبوع الماضي من بعيد لزائر في الفجر في المطار
> وتقول السودان سوف يواجه المزيد من الحصار؟! نعم
> لكن السودان بالمقابل يلقى المزيد من الدعم
> ولعلك تقول
: من وين؟!
> اسمع.. في الأيام القادمة مواقع الواتساب سوف تمتلئ بالحكاية الجديدة وهي تعيد أن عروضاً مثل التي قدمت لنافع وقوش.. قبل عامين.. تقدم الآن لشخصية كبيرة
> من فضلك .. وأنت..كما نرى.. بارع في الكتابة والخيال
من فضلك.. قول للناس ديل يجددوا .. فالكذبة تصبح مسيخة عندما تكرر
> هذه هوامش نسردها تمهيداً للإجابة لكننا نجد أن الحديث يمتد بحيث لا يمكن أن نشرع فيه الآن
> نلتقي
***
بريد
> أستاذ جعفر باعو الانتباهة
حديثك.. وحديث عصام صديق 11/8/2018 عن الخبز من الدخن حديث عبقري
> لكن التنفيذ.. التنفيذ
إسحق فضل الله
الانتباهة