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اقتصاد وأعمال

(المركزي) ينفي تحديد سقف للسحب من المصارف



بنك السودان المركزي

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نفى سامي عبد الحفيظ الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي صدور قرار من البنك المركزي بتحديد سقف للسحب من المصارف، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي تغيير في سياسات وإجراءات السحب من المصارف أو تحديد المبالغ المسحوبة.

وقال عبد الحفيظ إن ما نشر في بعض الصحف السيارة محض شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكد أن البنوك التجارية ظلت تمارس نشاطها المعتاد وأن عمليات السحب والإيداع تجري بصورتها الطبيعية دون تدخل من (المركزي)، ونوّه إلى أن البنك المركزي يحرص على إجراء المعالجات المصرفية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحكم العلاقة بينه وجمهور المتعاملين مع الجهاز المصرفي عبر القنوات الرسميه، داعياً لعدم الالتفات للشائعات.

سونا.

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  6 |

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(لن يتم نشره)

علي علي | تم إضافته في أغسطس 15th, 2018

يا ربي المسعووووول ده شغاااااال في بنك السودان فرع جمهورية بنك السودان ولا شنو
من المؤسف أن يدلي مسئول بتصريح يتنافى مع الواقع فالمعاناة التي تواجه العامة أكثر من صعبة اقول العامة فيبدو أن الخاصة لهم وسائل وطرق يحصلون بها أموالهم
أتمنى أن يتكرم المسئول وينزل من برج بمك السودان ويقوم بزيارة فروع البنوك ليشاهد الصفوف الطويلة ويلامس أرض الواقع
يا ناس بنك السودان انتو ما عندكم اسانسير؟

Sabir | تم إضافته في أغسطس 15th, 2018

إنّها ( الحلقة ) الأخيرة

بلد جنازة بحر | تم إضافته في أغسطس 15th, 2018

الناس ديل دايرين يتراجعو عن قرار تقييد وتحديد السحب من البنوك لانها خلقت مشكلة جديدة وهي، عدم الإيداع من العملاء والحرص على سحب أكبر كمية من النقد يعني بعد أربعة شهور نص البنوك بتقفل .
الشي البحصل أنهم حيرفعوا التقييد على الصرف بعد العيد وأي زول حايسحب أمواله وتصبح البنوك خالوية على عروشها.
(يمحق الله الربا ويربي الصدقات و الله لا يوحب كل كفار اثيم)
نهاية الكيزان

بلد جنازة بحر | تم إضافته في أغسطس 15th, 2018

كلامك صاح يا صابر
(فرفرت مزبوح)

محمد طيفور | تم إضافته في أغسطس 15th, 2018

دا كوز غبي

حسن | تم إضافته في أغسطس 15th, 2018

عليكم لعنة الله ليوم الدين عالم تكذب جهارا نهارا وعلى الملأ من أكبر لص فيهم لاصغر جربوع منهم بدون خجل ولا استحياء


 