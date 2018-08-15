(المركزي) ينفي تحديد سقف للسحب من المصارف









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نفى سامي عبد الحفيظ الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي صدور قرار من البنك المركزي بتحديد سقف للسحب من المصارف، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي تغيير في سياسات وإجراءات السحب من المصارف أو تحديد المبالغ المسحوبة.

وقال عبد الحفيظ إن ما نشر في بعض الصحف السيارة محض شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكد أن البنوك التجارية ظلت تمارس نشاطها المعتاد وأن عمليات السحب والإيداع تجري بصورتها الطبيعية دون تدخل من (المركزي)، ونوّه إلى أن البنك المركزي يحرص على إجراء المعالجات المصرفية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحكم العلاقة بينه وجمهور المتعاملين مع الجهاز المصرفي عبر القنوات الرسميه، داعياً لعدم الالتفات للشائعات.

سونا.