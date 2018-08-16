في تقليعة جديدة رغيف ملون تقدمه مطاعم بالخرطوم

في ظل أزمة خبز تزداد يوماً بعد الآخر، وصفوف تزداد طولاً، تخرج علينا بعض مطاعم و كافتريات الخرطوم بتقليعة جديدة، وهي تقديم الرغيف بألوان متعددة على غير ما عهدناه، فأصبح هناك رغيف أحمر ورغيف أصفر .
وقال صاحب أحد هذه المطاعم عن الغرض من التلوين هو التجديد وجذب الزبائن الى جانب المنظر الجميل الذي يعكسه الرغيف الملون وهو على الطاولة، وأضاف بأنه أخذ الفكرة من مطعم آخر، فهم كأصحاب مطاعم يقومون بزيارة المطاعم الجديدة حتى يقيمون الإختلاف وماهو الجديد في هذا المطعم .
وعن تقبل الزبائن للأمر ذكر صاحب المطعم بأنه وجد إقبالاً كبيراً عكس ما كان يتوقع هو، فقال: (كنت خائفاً من أجد الإحراج من زبائني، ولكن أعجبتهم الفكرة جداً، وحتى بتنا نستخدمه في طلبات الدليفري من ساندوتشات “البيرقر والشيش” ) .
ذكر وبحسب صحيفة آخر لحظة، أن الرغيف الأصفر يتم تلوينه بإضافة بهار (الكركم) إليه، أما الأحمر فيضاف الى العجنة القليل من اللون الأحمر وأنهم تعاقدوا مع بعض المخابز لصناعة هذا الخبز لهم .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
كوكي
2018/08/16 at 1:51 م (UTC 3) رابط التعليق
هل الاضافات دي صحيه ومصرحه من جهه طبيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟