اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 16 أغسطس 2018م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 41.00جنيه
الريال السعودي : 10.93جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 46.74جنيه
الدرهم الإماراتي : 11.23جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 11.25 جنيه
الجنيه الإسترليني : 52.07جنيه
الجنيه المصري : 2.29جنيه
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