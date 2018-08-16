لمنع النزاعات… اتفاق لنشر قوات مشتركة على الحدود بين السودان وإثيوبيا

أعلنت هيئة الأركان السودانية عن اتفاق سوداني إثيوبي لنشر قوات مشتركة على الحدود بين البلدين لمنع النزاعات.
واتفقت السودان وإثيوبيا، اليوم الخميس، على نشر قوات مشتركة على الحدود بين البلدين لمنع التوترات، حسبما أعلن رئيس الأركان السوداني، كمال عبد المعروف.
وقال عبد المعروف، في تصريحات عقب لقاءه بنظيره الإثيوبي، سعارا مكونن في الخرطوم، إنه تم التوصل إلى “اتفاق مع إثيوبيا لنشر قوات مشتركة بين البلدين”، مضيفا أن “الاتفاق تم بعد مباحات مشتركة بين رؤساء الأركان في الجيشين بالخرطوم”.
وتابع عبد المعروف أن “الغرض من نشر القوات السودانية الإثيوبية المشتركة هو منع توترات أو نزعات في حدود البلدين”.
وأضاف عبد المعروف، أن “القوات هذه مناط بها مكافحة الظواهر السالبة في حدود البلدين، وتساعد على أمنها واستقرارها، كما يوجد العمل على تبادل المعلومات وإجراء التدريبات المشتركة”.
مشيرا إلى أن “الاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم الخميس مع إثيوبيا، يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين”.
وأوضح المسؤول العسكري السوداني، أن العلاقات بين السودان وإثيوبيا، تعتبر علاقات أولية وتاريخية وجوار مشترك، كما ظلت العلاقات بين جيشي البلدين يسودها الروابط وبينهما الآليات واللجان المشتركة من أعلى مستوياتها، وزراء الدفاع ورئيسا أركان إلى أدنى مستواها من قادة الفرق المتقابلة في الحدود وضباط الارتباط.
ويذكر أن الحدود بين السودان وإثيوبيا، تحدث بها اشتباكات بين مزارعي إثيوبيين مع أهالي داخل الحدود السودانية بين وقت لآخر طوال السنوات الماضية، ويشتكي الكثير من قاطني ولاية “القضارف” السودانية، من تعدي مزارعين إثيوبيين داخل أراضيهم.
الخرطوم — سبوتنيك.