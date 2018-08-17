والي نهر النيل يرمي الكرة في ملعب القيادة السياسية في شأن محاسبته في حادثة غرق تلاميذ نهر النيل









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رمى والي ولاية نهر النيل حاتم الوسيلة الكرة في ملعب القيادة السياسية لتقرر مصيره وذلك باعلانه تحمله المسؤلية الكاملة عن غرف 23 تلميذا وتلميذة وفتاة اثر غرق مركب بمحلية البحيرة بالولاية.

وقال الوسيلة – حسب السوداني – (انه يتحمل كامل المسؤلية القانونية والاخلاقية في حادثة الغرق) مشددا على انه على استعداد للمحاسبة حال قررت القيادةالسياسية ذلك.

في وقت نصبت عائلات التلاميذ سرادق على شاطئ النيل في انتظار انتشال جثامين الغرقى حيث اعلن الوالي في مداخلة لقناة سودانية انتشال اربع جثث.

الخرطوم (كوش نيوز)