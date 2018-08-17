توقيع عقد تشييد طريق سياحي بنهر النيل

وقعت الهيئة العامة للطرق والجسور و بنك الخرطوم علي عقد تشييد الطريق الرابط بين طريق التحدي و شلال السبلوقه بولاية نهر النيل بطول ١٣ كلم بتكلفة بلغت ٧٠ مليون جنيه الذي ستنفذ خلال ١٢ شهرا بتمويل من بنك الخرطوم ، حضر التوقيع الأستاذ محمد ابو زيد مصطفى وزير السياحة والآثار و اللواء الوسيلة السماني والي نهر النيل و عدد من أعضاء حكومته .
و أكد وزير السياحة أهمية الاستثمار في المناطق السياحية مشيراً إلى أن ولاية نهر النيل تتمتع بمناطق سياحية كبيرة و أن هذا الطريق يستهدف منطقة سياحية مهمة هو شلال السبلوقه الذي يعتبر من أهم المناطق السياحية مشيدا بجهود ولاية نهر النيل في مجال السياحة .
و أكد والي نهر النيل ان الولاية تتنوع فيها فرص الاستثمار في مجال السياحة و استعرض عدداً من المشروعات التنموية التي تنتظم ولايته مؤكدا بان الولاية واعدة للمساهمة في الاقتصاد الوطني باعتبارها تمتلك مشاريع إنتاجية كبري خاصة مشروع زادنا .
و قال المهندس جعفر حسن مدير الهيئة العامة للطرق والجسور خلال مخاطبته حفل التوقيع أن هذا الطريق يمثل اضافة حقيقية لولاية نهر النيل مشيرا إلى أنه سيدعم مشروع السياحة بالولاية
سونا