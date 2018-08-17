خبر حزين لجماهير مانشستر سيتي بشأن دي بروين

تلقى مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ضربة موجعة، بإصابة نجمه كيفن دبروين، الأمر الذي سيحرم “السيتزين” من خدمات النجم البلجيكي لثلاثة أشهر.
وأعلن مان سيتي، الجمعة، أن دي بروين، سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، إثر تعرضه لإصابة قوية في ركبته الأربعاء الماضي خلال التمارين.
وأكد النادي في بيان أن “كيفن دي بروين عانى تمزقا في الرباط الطرفي الجانبي لركبته اليمنى”، مشيرا الى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما “لن يحتاج الى عملية جراحية، ويتوقع أن يغيب نحو ثلاثة أشهر”.
ويعد النجم البلجيكي أحد من أهم أعمدة بطل الدوري الإنجليزي، حيث شارك في 52 مباراة بكافة المسابقات الموسم الماضي.
سكاي نيوز