الحكومة تؤكد انسياب صادر الهدي إلى المملكة

نفى وزير الثروة الحيوانية؛ بشارة جمعة أرور، صحة ما تردد حول إعادة بعض الماشية من المملكة العربية السعودية لأي سبب، مؤكداً انسياب صادرات الهدي وكافة أنواع حيوانات الصادر إلى المملكة دون توقف في أي وقت.
و قال أرور -طبقاً لوكالة السودان للأنباء- إنه لم يتم أي إرجاع لأي حيوان صُدِّر إلى المملكة، مضيفاً أنه قادم للتو من مناطق إعداد الذبيح من الهدي، حيث يعمل العشرات من البياطرة السودانيين إلى جانب أطباء بيطريين من دول أخرى، ولم يكن هناك أي إرجاع للهدي إلى السودان.
وأكد استمرار العلاقات المتميزة بين السودان، والمملكة العربية السعودية، واستمرار التعاون في مجال الهدي والثروة الحيوانية.
الخرطوم (كوش نيوز)