حارس شخصي لـ”النميري” احتفظ بـ(طاقية) عمله لأكثر من أربعين عاماً

احتفظ الحارس الخاص للرئيس الأسبق “جعفر محمد نميري”، الجندي بالقوات المسلحة “عبد الحفيظ” بالطاقية الخاصة بالقوات المسلحة (البوري) التي كان يرتديها خلال فترة عمله بالجيش ضمن الحرس الخاص لـ”النميري”.
وكشف الحارس الشخصي للرئيس خلال لقاء في برنامج (الشروق مرت من هنا) على قناة الشروق الذي تم تسجيله بمدينة دنقلا – كشف عن سر ارتدائه لطاقية خصصت لفصل الشتاء في غير زمنها، حيث أوضح أنها من بقايا الزي الخاص بالقوات المسلحة والحرس الرئاسي .
وأوضح “عبد الحفيظ” بأنه عمل لفترة طويلة بالقوات المسلحة، وأنه محتفظ بالطاقية منذ تلك الفترة التي تجاوزت الأربعين عاماً منذ السبعينيات من القرن الماضي، ويذكر أن الحارس الخاص للرئيس “نميري” قد كسب في مسابقة البرنامج (مروحة) قدمها له الكوميدي “محمد موسى” مقدم البرنامج.
ما يجدر ذكره، ايضاً ، أن مقدم البرنامج الكوميديان “محمد موسى” احتفى بالحارس وإخلاصه لفترة عمله برفقة الرئيس الراحل، وذلك بتقديم طرفة ارتبطت بالرئيس “نميري” تدور حول ما عرف وأشيع عن صرامته وقوته.
المجهر