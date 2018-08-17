حظر مرور البصات والحافلات السفرية بطريق بارا – أم درمان

أعلنت إدارة المرور في ولاية شمال كردفان فتح طريق الصادرات (بارا – جبرة الشيخ – أم درمان) أمام حركة الشاحنات وعربات الملاكي، عدا البصات والحافلات السفرية، ابتداءً من (الخميس) حتى انتهاء عطلة عيد الأضحى، لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين لقضاء الإجازة بالولاية.
وأكد مدير الإدارة العامة لشرطة المرور في الولاية العقيد شرطة “إبراهيم بشارة”، جاهزية شرطة المرور لتوفير السلامة المرورية والانتشار بواقع أربع دوريات على طول الطريق. وأشار إلى رفع درجة الاستعداد لدى قواته بداية من (الخميس) وحتى انتهاء إجازة العيد.
وجدد مدير شرطة المرور، الحرص على تنفيذ خطة محكمة لمساعدة المسافرين من خلال وجود نقاط ثابتة على الطريق، بالإضافة إلى وجود نقاط متحركة حسب الاحتياج على الطرق.
المجهر