فشل ناشئي السودان يدق ناقوس الخطر لاتحاد الكرة

انتهت مهمة منتخب الناشئين السوداني، في تصفيات إقليم سيكافا، المقامة بتنزانيا، بالهزيمة أمام أصحاب الأرض (5-0).
ولم يتبق للفريق السوداني، سوى مباراة شكلية أمام بوروندي، غدا السبت، بعدما كرر ذات السيناريو، الذي شهدته بطولة سيكافا للناشئين، قبل 3 أشهر.
وكانت السودان قد انهزمت في بوروندي، أمام تنزانيا، بنصف دستة، بينما خسرت، أمس الخميس، بخماسية نظيفة ضد المنتخب نفسه.
وتجسدت معاناة منتخب السودان للناشئين، في تصفيات سيكافا، حيث لم يجد الوقت الكافي، لاستكشاف لاعبين جدد، بعدما قرر الجهاز الفني، الذي يقوده الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش، الاستغناء عن مجموعة من اللاعبين، الذين شاركوا في بطولة بوروندي.
وقد ظهرت أزمة الخبرة لدى المنتخب، خاصةً أن المنتخبات التي تواجدت في مجموعة السودان، هي الأكثر جهدًا واهتمامًا بالفئات السنية، في إقليم سيكافا، ما أدى إلى الهزيمة (3-1) أمام رواندا، ثم خماسية تنزانيا.
وأكد تكرار الفشل، حاجة الاتحاد السوداني للعمل بسرعة، على وضع إستراتيجية لفئة اللاعبين الصغار.
لكن قبل ذلك، فإن الاتحاد مطالب بإعداد منتخب جديد، تحت 17 سنة، للمنافسة في تصفيات سيكافا 2020، المؤهلة لنهائيات إفريقيا 2021، حيث يحتاج الفريق لفترة إعداد جيدة، من أجل تقديم أداء مميز قاريًا.
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