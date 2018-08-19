الحركة الشعبية لتحرير السودان : تقرير الإصلاحات الرئيسية في السودان يتم تنفيذه بالكامل بواسطة خبراء مستقلين

أشادت الحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال بقيادة مالك عقار بتقرير الخبراء المستقلين حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية المستقبلية للسودان ، وأكدت أن نتائجها وتوصياتها هي نتاج لجهودها الذاتية.
وفي بيان صدر يوم الجمعة ، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان عن صدور تقرير بعنوان “عناصر خارطة الطريق للسودان نحو تحول سياسي مستدام”. تقترح الدراسة عددا من الإصلاحات في السودان لتحقيق بناء الهوية الوطنية وإدارة التنوع الثقافي والعرقي والحكم وتقاسم السلطة وسيادة القانون والقانون الانتخابي والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الأخرى.
وقال ياسر عرمان ، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في تعليقه الذي التقطته “سودان تربيون” حول الدراسة ان هذه الوثيقة “جهد لم يسبق له مثيل ولم يتم القيام به خلال السنوات الـ29 الماضية في السياسة السودانية” مضيفًا أن هذه المجموعة يمكن أن تشكل نواة مركز أبحاث حول سياسة السودان في المستقبل.
وأكد كذلك أن الفريق الذي أعد التقرير لا ينتمي إلى الحركة الشعبية وإنما هو تجمع مستقل من الخبراء والمتخصصين من مختلف المدارس الفكرية والسياسية.
وقال إنهم يمثلون “بانوراما حقيقية” وإجماعا سودانيا.
واكد “ان الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال قد اطلقت الفكرة واتصلت بأعضاء هذه المجموعة من الخبراء والمفكرين. لكنهم اعدوا التقرير بناء على افكارهم وخبراتهم وباستقلال تام”.
وﻗﺎل عقار إن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳﻴﺘﻢ مشاركته وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻄﻮﻳﺮه وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮك.
الاحداث نيوز
2 التعليقات
العمده
2018/08/19 at 5:50 م (UTC 3) رابط التعليق
هل صار الهر المنتفخ أكل واللحوم وربما لحوم البشر وهذا الفاشل الذي يمتليء حقدا علي السودان هل صرتما فجأة مفكرين لن ينصاع شعبنا لهذة الترهات والأكاذيب وان كنا نلوم الإسلاميين في بعض التقصيرات ولكن هذا الثنائي الفاشل لن يكون هو الحل مهما بلغنا من مآسي وهم وصبيانهم وصبيانيتهم هي جزء كبير من المشكلة فيبدو أنهما شربا شيئا قوي وجعلهما يهرفان بهذا الشكل والسكران في ذمة الواعي ولا يأخذ منه ولا يواخذ علي شي فالنصيحة عودوا الي شرب الكوؤس ونحن ادري بحالنا ولا ولن نقبل بسكيرين أتمني أن توصلهم هذة الرسالة من شخص عادي هما ناجحان في الرذيلة جدا هذا هو مضمارهما أما غير ذلك فهما غير مؤهلين لأي كلام ولا استخفاف بعقولنا مجرد مسترزقين عند سلفاكير ولا يساويان جرذ في مزرعة المدعو موسيفيني وهما يعلمان ذلك انتهي
ابو عبدالرحمن
2018/08/19 at 6:08 م (UTC 3) رابط التعليق
تسلم يا العمدة كفَيت ووفيت…ديل بينطبق عليهم المثل السودانى البليغ ” غلفا وشايلة موسا تطهَر:”…الحشرة بى جوَة مشلَعة وكل يوم تصبح فى أنشطارات وتفلتات من داخل نسيجها الأوهن من بيت العنكبوت و كمان عايزة تحل مشاكل السودان!!!! عجبى