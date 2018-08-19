هجوم غير مسبوق على داليا الياس بسبب رثاء اطفال المناصير حيث كتبت: يا (حليمة) والبنات صبحن وليمة للتماسيح اللئيمة

شن معظم رواد التواصل الإجتماعي في السودان هجوم عنيف على “داليا الياس” التي كتبت نصاً شعرياً في رثاء أطفال المناصير لم يعجب الجمهور مما جعلها تتعرض لهجوم وإنتقادات غير مسبوقة.
العبارة التي أثارت حفيظة الناس بحسب متابعة محررة النيلين “(يااااااا (حليمة) والبنات صبحن وليمة (للتماسيح اللئيمة)”
القصيدة التي كتبتها داليا الياس كرثاء لأطفال المناصير الذين غرقوا في نهر النيل بمحلية البحيرة شمالي السودان، وفقدت الأم “حليمة” خمسة بنات في غرق المركب، فتحت عليها أبواب جهنم جمهور السوشال.
النص الكامل لقصيدة داليا الياس
يااااااا (حليمة)
والبنات صبحن وليمة
(للتماسيح اللئيمة)
الله يكتب ليك عزيمة
ويبقى صبرك ليك غنيمة
وأعفى لينا….نحن فيك قصرنا ديمه
سبنا همك …يحنى ضهرك
وعشنا أفراحنا الكريمة
أصلو مافكرنا إنك
عايشة فى أوجاع عظيمة
وبكرة يا أم الازاهر
ناس توسل وناس جواهر
يبقوا ليك فى الآخرة غيمة
يااااا (حليمة)
لمى وجعك… وأبنى قصرك جوة جنة
ربى أكرم من عبادو وبيك أحنّٓ
إنتى ياكى قريتى لوحك
الله يلطف بينا نحن
وكتب أحد كبار الصحفيين على فيسبوك منتقداً ( اقول بصراحة القصيدة المنسوبة لاحداهن عن غريقات البحيرة لا تقل فجيعة والما عن المصيبة التي كتبت بشأنها .. بصراحة والله هذه ليست قصيدة وهذا لا يحتسب في قياس الشعر).
رندا الخفجي- النيلين
1 التعليقات
دفن الليل أب كراعا برة
2018/08/19 at 8:55 م (UTC 3) رابط التعليق
سؤال بريء مالذي يعيب النص الشعري؟