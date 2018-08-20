الأمين العام للحركة الإسلامية يعزي في شهداء حادث مركب البحيرة

أدى الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية، الزبير أحمد الحسن، واجب العزاء لأسر شهداء المركب بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل، وقال الحسن الذي خاطب جموع المعزين يوم الأحد، إنني أعزيكم نيابة عن كل شيوخ وأعضاء الحركة الإسلامية.
وأضاف قائلاً “لو لم أصلكم في البحيرة وأقدم لكم واجب العزاء أكون كمن فقد والديه ولم يبكهما أو يعزي فيهما فهذا واجبنا تجاهكم أن نشارككم ونحمل معكم هموم الأتراح والأفراح وأعزيكم إنابة عن كل شيوخ وأعضاء الحركة الإسلامية السودانية”.
وامتدح الزبير عالياً صبر أسر الشهداء على مصابهم خاصة من فقد طفلين وأكثر، مذكراً الجميع بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، بأن من يفقد طفلين أو أكثر يدخلانه الجنة مع من فقد من أطفال.
وأكد الحسن أن المصاب هو مصاب كل أهل السودان، مشيداً بتماسك أهل البحيرة وتعاضدهم وتضامنهم مع بعضهم البعض، موضحاً أن أسر الشهداء يستمدون الصبر من التفاف الناس حولهم في هذه الأوقات العصيبة.
وأضاف الزبير أنه يجب على جميع المسلمين تذكّر مصيبتهم في فقد الرسول عليه الصلاة والسلام وهي أكبر مصيبة تحل بالمسلمين، وتذكّر صبر وجلد المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما فقد أبناءه وزوجه وصحابته.
شبكة الشروق