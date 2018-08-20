(ألف العيد) تضع موظفي البنوك في مواجهة أصحاب الأموال والمواقع ترصد محنة الصفوف

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تعبر عن سخطهم من ندرة السيولة بالصرافات الالية بالبنوك خاصة و الناس مقبلون على عيد الاضحى الذي تزداد فيه الاحتياجات والمطالب .
وقد قام البعض بنشر صور لمواطنين مصطفين داخل احد البنوك وكتب معلقا على الصور :(هذه الصفوف داخل بنك الخرطوم فرع شارع الجمهورية نهار امس السبت وقد احتد العملاء مع الموظفين لأن الحد الاقصي للسحب من الحساب الف جنيه لا غير حتى لو كان رصيدك لدى البنك مئات الآلاف).
وتابع صاحب الصور قائلا :(مثل هذه الإجراءات تجعل العميل يفقد الثقة في البنك ويفكر في سحب رصيده ولو بالقطاعي مما يجعل مستقبل البنوك قاتما. ما المخرج يا خبراء الإقتصاد).
الخرطوم كوش نيوز