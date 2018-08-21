هل تؤيد أن يترشح الرئيس البشير للرئاسة في 2020 ؟ تعرف على نتيجة الاستفتاء في صفحة القيادة

كتب يوسف عماره أبوسن مدير صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية التطوعية على فيسبوك (أنتهي زمن إستطلاع الرأي الذي أجرته الصفحة قبل أسبوع ..
وقد كان السؤال فيه:
هل تؤيد أن يترشح الرئيس البشير للرئاسة في 2020 ؟؟
شارك في التصويت 84922 شخصاً ..
وأجاب 92% منهم ب (لا) وعددهم 78128 شخصا.. بينما أجاب 8% ب (نعم) وعددهم 6794 شخصا ..
وقد حاز الإستطلاع علي 1216 تفاعلا و 1943 تعليقا و 2849 مشاركة ..
وبحسب إطلاع محرر النيلين على صفحة القيادة فقد كتبت (تنوه الصفحة إلي أن هذا الإستطلاع لا يمثل مؤسسة القوات المسلحة ولم يصدر من أي من مؤسساتها ، بحكم أن الصفحة تطوعية مستقلة وغير رسمية ولا تمثل جهة حكومية ولا حزبية ..
وعليه فإننا نعرض نتيجة هذا الإستفتاء للجهات المختصة السياسية والتنفيذية ومراكز التخطيط الحكومية والمستقلة والدوائر الحزبية (موالاة ومعارضة) وغرضنا أن تستخدم نتائج هذا الإستطلاع كمؤشر لقياس إتجاهات الرأي العام )..
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
2 التعليقات
جمال الجندى
2018/08/22 at 12:29 ص (UTC 3) رابط التعليق
هذا المتطفل غير مرغوب فيه …
سوداني
2018/08/22 at 1:43 ص (UTC 3) رابط التعليق
الاهبل ده هو بفهم…الله يشيلو يريحنا منو