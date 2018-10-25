الصحة بالخرطوم تطالب بتشجيع التبرع بالقرنية

طالبت وزارة الصحة بولاية الخرطوم بتفعيل بنوك القرنية وتشجيع مشروع التبرع بها..
مشيرة إلى أن مجمع الفقه الإسلامي والمجمعات العالمية اجازت التبرع بها، فيما أطلقت الوزارة مشروع خفض العمى إلى أقل من 30% حيث انخفضت النسبة من 500 الف إلى 225 الف والذي ينتهي حسب الرؤية العالمية لخفض العمى بحلول العام 2020م، في وقت أعلنت مؤسسة البصر العالمية عن وصولها إلى علاج 16مليون شخص ،مشيرة إلى مساهمة مستشفيات مكة الخيرية بالسودان في علاج المرضى وإجراء العمليات لمرضى القرنية بمعدل 30 عملية شهرياً .
وفيما شرعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم في العمليات المجانية لـ600 مريض اليوم بمستشفيات الوالدين، ومستشفيات مكة الخيرية ، وعبدالفضيل الماظ، والمستشفيات العسكرية والمراكز الخاصة ، اقام مستشفى الوالدين الخيري التخصصي للعيون احتفالاً باليوم العالمي للبصر والذي اقيم تحت شعار (رعاية العيون في كل مكان)..
وقال اختصاصي أول بصريات خالد محمد أحمد مدير إدارة صحة العين بوزارة الصحة بولاية الخرطوم خلال مخاطبته الاحتفال أن الكشف والفحص المجاني سوف يتم في 17مستشفى حكوميا وخاصا وعسكريا وشرطيا و108 مركز صحي يقدم خدمات العيون و200 مركز بصريات يقدم خدمات رعاية العيون لافتا الى قيام5 مخيمات صحيه للكشف والفحص والعلاج حتى توزيع النظارات مجانا والاهتمام بالشرائح الضعيفة حيث يتم الفحص والكشف ل17 مدرسة من الاطفال ذوي الإعاقة الذهنية تتم الفحوصات والعمليات مجانا لهم ، ايضا هناك كشف مجاني في الدور الاجتماعية للمسنين والمسنات والاطفال فاقدي السند.
وقال خالد ان الاحتفال باليوم العالمي ياتي مختلفا هذا العام حيث ياتي بشراكة مع جمعية الهلال الأحمر التركي بدعم 400 عملية وتم رفعها الي 600 عملية بواسطة سفير دولة تركيا للسودان عرفان اوغلو. من جانبه اقر د.عبد الباقي محمد أحمد مدير مستشفى الوالدين مقرا بان المستشفى تجري العمليات الدقيقة وبها كل التخصصات وتعتبر المستشفى الاول في الولاية مشيدا بجهود العالمين في تطور المستشفى . من جهته قال سفير دولة تركيا بالسودان د. عرفان اوغلو ان دولة تركيا من كبري الدول التي تقدم مساعدات للشعوب المسلمة والصديقة في العالم حيث بلغ مجمل المساعدات في العام الحالي 8 مليار دولار في هذا العام تاتي بعدها الولايات المتحدة والمانيا وفقا للتقارير العالمية معلنا عن رفع عمليات الكتراكت من 400 الي 600 عملية وكشف عن تدريب منظمة تيكا للقابلات في تركيا لتطوير القدرات بجانب العلاج المجاني سنويا وفقا للبرتكول الموقع والبلدين موضحا ان المستشفيات التركية الموجودة في البلاد ساهمت في دعم النظام الصحي بالبلاد واكد ان العلاقات السودانية التركية في قمتها خاصه في المجالات الصحيه والإنسانية وافتخر السفير التركي بالهلال الاحمر التركي لتواجده الدائم في مناطق الكوارث في العالم وتقديم المساعدات الإنسانية.
وطالب د. بابكر محمد علي مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم بضرورة التبرع بالقرنية خاصة وان مجمع الفقه العالمي والاسلامي جوز التبرع بالقرنية لافتا إلى أن عمليات القرنية في البلاد تشهد تطوراً ملحوظاً وان كل القرنيات تاتي من الخارج وبمبالغ كبيرة وأضاف أنها ترسخ الي بدايه مرحلة جديدة في عمليات القرنية. وفي ذات السياق قال بروفيسور مأمون محمد علي حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم لدى مخاطبته احتفال مستشفى الوالدين بامدرمان اليوم أن الشراكة الحقيقية مع دولة تركيا الشقيقة متينة وإن العلاقات التي تربط البلدين كبيرة فيما توقع حميدة استفادة 25 الف مريض من الايام العلاجية المجانية التي نظمتها المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز البصريات ،كاشفاً عن انخفاض نسبه العمي من 500 الف الي 225 الف وقال إن أغلبهم مصابين بالكتراكت (المياه البيضاء) وذلك تماشيا مع الاستراتجية العالمية “2020م حق البصر للجميع “،منوهاً الي ان الوزارة تسعي في عام 2019م الي اجراء 100الف عمليه 80% منها في ولايه الخرطوم موضحا ان الوزارة سوف تستمرعلي هذا الحال للوصول الي قائمه صفريه في العمي بيد أنه طالب بزيادة العمليات..
واضاف ان التطعيمات الروتنيه للاطفال ارتفعت من سبعة تطعيمات الي 11تطعيم بنسبه 97% ولفت حميدة إلى ان الهلال الاحمر التركي لديه بصمات واضحة حيث قام في الفترة السابقة باجراء 10الف عملية عبر مخيم استمر لمدة اربعة اعوام بمستشفى عبد الفضيل الماظ تم من خلاله تدريب عدد من الكودار السودانية القائمه علي امرالمستشفيات اليوم ،كاشفاً عن خطه لتطوير عمليات العيون وذلك بقيام حوداث العيون بكل من مستشفي عبد الفضيل الماظ و افتتاح مستشفى العيون المرجعي بمستشفى الخرطوم التعليمي سابقاً وذلك بالتعاون مع التامين الصحي القومي والولائي كما أعلن الوزير عن افتتاح خمس أقسام بمستشفى الخرطوم التعليمي منها قسم للصحة النفسية وقسم جراحات الاطفال وقسم للمسالك البوليه للنساء عوضا عن قسم الناسور البولي الذي تحولت قائمة انتظاره لصفريه وذلك في الخامس عشر من نوفمبر القادم.
سونا.