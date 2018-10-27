باحثة مُهتمة بشؤون الطفل تُنبِّه من خطورة التلفزيون على الأطفال ..!!

أكدت د. إقبال أبشر القمر المكي المُهتمة بشؤون الطفل والأسرة أنّ جهاز التلفاز من أخطر العوامل والوسائط التي تَعتري حياة الأطفال في مراحلها المُختلفة،
وذلك منذ أن يكون الطفل رضيعاً بالمهد ومُروراً بمراحل تَطوُّر ونُمو مُختلفة، مُوضِّحةً لـ(كوكتيل): (تكمن الخطورة إذا لم يكن هنالك توجيهٌ علميٌّ مُعيّنٌ يستهدف كل مرحلة من مراحل نموه، أضف إلى ذلك تَحديد سَاعات زَمَنَ المُشاهدة وفق السِّن التي يَمُر بها الطفل)، مُبيِّنةً: أثبتت البحوث والتجارب العلميّة أنّ السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل ينمو فيها الدماغ بصورةٍ كبيرةٍ ويكاد أن يصل في حجمه إلى حجم دماغ البالغين، ويتأثّر نمو الدماغ بعُمق مع تَجربة الأطفال والمُحفِّزات خلال تلك المَرحلة، أمّا الطفل الرضيع تحديداً يُلاحظ انجذابه التام وتركيزه في الألوان الزاهية والصور المُتحرِّكة التي تَظهر أمامه على الشاشة، لكنه ليس قادراً على إعطاء معنى لهذه الصور، مُواصلةً: (نجد أنّ الجمعية الأكاديمية الأمريكية للأطفال قد أوصت بمنح سَاعة مُشاهدة واحدة أمام التلفاز أو الوسائط الرقمية الأخرى للأطفال من سن 2 – 5 سنوات خلال اليوم الواحد، مُختتمةً (أمّا الأطفال الذين وصلوا سن الثامنة تسمح لهم الجمعية بالمُشاهدة لمدة ساعتين فقط خلال اليوم الواحد والأطفال من عُمر 8 – 12 سنة يسمح لهم بفترة مشاهدة تمتد إلى أربع ساعات وست وثلاثين دقيقة خلال اليوم، مع الوضع في الاعتبار لنوعية المادة المُشاهدة التي تتّسق وتتوافق مع سنهم تربوياً وتوعوياً وأكاديمياً).
صحيفة السوداني