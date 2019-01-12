لماذا ظلت وزارة الصحة الاتحادية.. لماذا يكتنفها الصراع دوماً؟

تسببت صراعات كبيرة وسط قيادات وزارة الصحة الأسبوع الماضي في إعفاء وزير الصحة محمد أبوزيد مصطفى من منصبه وإعفاء وكيل الوزارة عصام محمد عبد الله، وطبقاً لتقارير إعلامية فإن ملف الدواء يعد أكثر القضايا التي فجرّت الخلافات بين أبو زيد وعصام، وراج في الأسافير أن وزير الصحة المقال رابط خلال الفترة الماضية في الإمدادات الطبية التي كان يتواجد باستمرار في استراحتها.
قرارات جديدة
الرئيس البشير أصدر آنذاك عدداً من القرارات بتعيين وزير للصحة، وأمناء عامين ووكيل ومديرين عامين، وقضى المرسوم الجمهوري بتعيين الخير النور المبارك وزيراً للصحة، عقب إعفاء الوزير السابق محمد أبوزيد مصطفى، فضلاً عن تعيين وكيل الصحة المقال عصام الدين محمد عبد الله أميناً عاماً لمجلس الوزراء القومي، وضياء الدين محمد عبد القادر أميناً عاماً لدار الوثائق القومية، وعبد المنعم السني أحمد مشرفاً عاماً على الأمانة الوطنية للنيباد، وحاتم حسن بخيت أميناً عاماً لمجلس الصداقة الشعبية العالمية، وأحمد عبد القادر محمد أميناً عاماً للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.كما شمل القرار تعيين ب. بابكر جابر أحمد كبلو وكيلاً لوزارة الصحة، والبروفيسور حسن أبوعائشة حامد رئيساً للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، ود. محجوب حامد أحمد فضل الله نائباً لرئيس المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، د. حسين محمد يوسف الفكي أميناً عاماً للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية. كما شمل القرار تعيين مجدي عبدالعزيز الفكي نائباً للمشرف العام على الأمانة الوطنية للنيباد، محمد حاتم سليمان مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، السفير العبيد أحمد مروح نائباً لمدير سلطة الطيران المدني.
ماذا يحدث في الصحة؟
وبحسب التقارير فإن صراعات وصفت بالكبيرة وسط قيادات وزارة الصحة الاتحادية تم بموجبها إعفاء وزير الصحة محمد أبو زيد مصطفى، ووكيل الوزارة د.عصام محمد عبد الله وتعيين الخير النور وزيرًا، ود.بابكر جابر كبلو وكيلاً للصحة، ونقلت التقارير عن مصادر أن مسؤولاً رفيعًا في درجة قيادية عليا بالحكومة استدعى الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية إسماعيل عثمان الماحي وأخطره بالخلافات المتجذرة بين أبو زيد وعبد الله التي تطلبت إعفاءهما.
وزارة الصحة ظلت ولفترة طويلة في حالة من عدم الاستقرار ومسرحاً للصراعات المتجددة بين مكوناتها، وما تزال ذاكرة الخرطوم تستدعي الصراعات التي خاضتها وزارة الصحة الاتحادية مع الصحة ولاية الخرطوم حول قرارات الأيلولة، فضلا عن صراعات ما يوصف بصراع المجموعات وهو ما تجلى في بواكير الإنقاذ بين وكيل وزارة الصحة الاتحادية آنذاك د.عبد الله سيد أحمد ومدير الإمدادات الطبية د.محمد مندور المهدي، بالإضافة إلى الصراعات التي خاضها وزير الصحة الاتحادية إبان حكومة اتفاقية السلام د.عبد الله تية وقادت إلى استقالته، فضلاً عن ابتعاد وكيل الصحة الأسبق د.كمال عبد القادر ومن بعده وزير الدولة د. حسب الله محمد.
آراء وتحليلات
كمال عبد القادر وصف بحسب تقارير إعلامية سابقة، طبيعة الصراعات في وزارة الصحة الاتحادية بالأكثر تعقيداً، مبرراً ذلك بأن أي إصلاح في النظام الصحي سيخلف رابحين وخاسرين، لجهة أن القطاع الصحي يعاني مما اسماه بالثنائيات، معتبراً الوضع داخل الوزارة أقول إنه كان هناك اصطفاف أول قائم على الولاءات القديمة وتوازي هذه المجموعة مجموعة أخرى تسعى لإبراز المهنية وهو ما قوبل بصعوبات جمة.
في المقابل يذهب المهتم بقضايا الصحة الطاهر ساتي في حديثه لـ(السوداني) أمس، إلى أن الوزارة تعد بؤرة من بؤر الصراع في الدولة بسبب تقاطع السلطات المركزية والولائية، مشيرا إلى أن كل السلطات أصبحت ولائية في إدارة المستشفيات والتنظيم، وأضاف: وهذا ما يجعل الوزارة الاتحادية بلا سلطات، منوهاً إلى أن الأيلولة كانت واحدة من التراجم العملية للخلاف بين الولائي والاتحادي.
ساتي كشف عن أن الفترة الماضية شهدت نمو لوبيات قديمة أسسها كل من مندور المهدي وعبد الله سيد أحمد كأكبر لوبيين في الوزارة، الأمر الذي جعل الوزارة مقسمة بينهما في حرب مفتوحة، وأضاف: بعد التخلص منهما ظلت كل الوبيات موجودة .
وأكد الطاهر أنه في ظل عهد أبو قردة شهدت وزارة الصحة وضعاً مستقراً، مرجعاً ذلك لأن أبو قردة من خارج المؤتمر الوطني ولا علاقة له بوزارة الصحة، وأضاف: بحكم ذلك استطاع أن يدير الوزارة بحسم وحكمة ولم يكن جزءاً من الصراع لذا شهدت فترته استقراراً خصوصاً وأن تعامله كان مقترناً بالشفافية والقوة والمواجهة.
وقطع المهتم بقضايا الصحة أنه بعد ذهاب أبو قردة أصبح التاثير الولائي أكبر على الاتحادي، وأضاف: حالياً نشتم في المشهد الأخير بالرغم من خلافات وزير الصحة أبو وزيد ووكيله عصام، أن الوزير تجاوز سلطاته، فحدث الصراع مع الوكيل، ومن التشكيل الجديد يظهر تأثير وزير الصحة الولائية مأمون حميدة في الصراع من خلال بروز كبلو المحسوب على مأمون، ليكون الوزير الفعلي والوكيل في الوزارة الاتحادية مأمون حميدة.
صحيفة السوداني.