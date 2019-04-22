المجلس العسكري في السودان يصددر عددا من القرارات المهمة منها اعفاء سفراء









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فيما تواصلت إجتماعات المجلس العسكري الإنتقالي بكامل هيئته بالقصر الجمهوري صباح الإثنين أصدر المجلس عددا من القرارات المهمة والمراسيم الدستورية تتعلق بهيكلة أجهزة الدولة .

وشملت القرارات إعفاء عدد من السفراء من العاملين بمحطات خارجية حيث تم إعفاء كل من السفير عبدالباقي حمدان كبير سفير السودان بزيمبابوي والسفير الصادق بخيت الفقيه سفير السودان بإديس آبابا والسفير عبدالعظيم الشيخ القنصل بجمهورية مصر العربية (أسوان) .

إلي جانب السفيرة سناء حمد العوض سفير السودان ببانكوك والسفير عبدالله حسن عيسي بكيجالي والسفير جعفر محمد آدم بجمهورية النيجر ( نيامي).

كما شملت قرارات الإعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي اللواء مهندس إبراهيم الخضر.

وأصدر المجلس في إجتماعه اليوم قرارا بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وحصائل وعائدات الصادر في بنك السودان، ووجه المجلس اللجنة الإقتصادية بالشروع في تنفيذه مع الجهات المختصة .

الخرطوم 22-4-2019م (سونا)