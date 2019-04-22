المجلس العسكري الانتقالي: تحالف قوي الحرية والتغيير سلم رؤيته في وقت مبكر للجنة السياسية









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أصدر المجلس العسكري الانتقالي بيانا مساء اليوم، وفيما يلي تورد سونا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من المجلس العسكري الإنتقالي

الي جماهير الشعب السوداني الأبي علي امتداد ربوع وطننا الحبيب

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ظل المجلس العسكري الانتقالي ومن خلال اللجنة السياسية واللجنة الإجتماعية في تواصل مستمر مع مكونات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد من شباب ومرأة ومهنيين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ومن الحركات المسلحة الموقعة علي السلام وامتد التواصل كذلك مع اخوتنا الذين لا زالوا يحملون السلاح وكذلك مع الاخوة في بلاد المهجر وذلك من اجل كلمة سواء املاً في خلق بيئة سياسية مليئة بالتوافق والتسامي فوق حظوظ الكيانات والافراد لتخرج البلاد من دوامة الفشل وتحفظ وحدة اهل السودان وتبسط الأمن والاستقرار وتسد منافذ الفساد، لما يمهد لبناء سودان جديد تحت حكم رشيد يعظم من قيم الحرية والسلام والعدالة التي هي شعار ثورة 19 ديسمبر المجيدة .

كانت نتيجة هذه الرؤى مساهمات مشبعة بروح الوطنية والغيرة علي مستقبل البلاد بما فيها رؤية تحالف قوى الحرية والتغيير مما جعلنا في المجلس العسكري الانتقالي اكثر تفاؤلا من ان الحل السياسي العاجل ممكن بتوافق الجميع.

الان تعكف اللجنة السياسية علي تحليل هذه الرؤى مستصحبة نتائج اللقاءات مع اساتذة الجامعات والمفكرين والتي من خلالها ستسلم هذه النتائج للجنة موسعة تضم كافة الوان الطيف من احزاب وكتل سياسية ومجتمعية وحركات مسلحة ، يسند اليها تحديد شروط ومعايير الاختيار وتحديد المام والصلاحيات والسلطات والعلاقات الأفقية ومن ثم اختيار رئيس مجلس الوزراء وحكومة مدنية وترتيبات المجلس التشريعي الانتقالي دون وصاية من المجلس العسكري الانتقالي .

بالأمس اعلن تحالف قوي الحرية والتغيير تعليق التواصل مع المجلس العسكري الانتقالي علي الرغم من ان التحالف سلم رؤيته في وقت مبكر للجنة السياسية وهي قيد الدراسة ضمن رؤى القوى السياسية والمكونات الأخري.

وعليه يؤكد المجلس العسكري الانتقالي التواصل مع الجميع لتقريب وجهات النظر وصولا للتوافق المنشود حول مطلوبات المرحلة الانتقالية وتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المدنية بأسرع ما يمكن.

حفظ الله البلاد واهلها من كل سوء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخرطوم 22-4-2019م (سونا)-