موكب للشيخ أزرق طيبة لتدشين مبادرته









شارك الموضوع :

سيرت الطريقة القادرية العركية موكبا انطلق من أمام وكالة السودان للأنباء عصر الإثنين الى مقر الاعتصام بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتدشين مبادرة الشيخ عبد الله الشيخ أحمد الريح الشيخ عبد الباقي “أزرق طيبة” لحل الازمة السودانية.

وصرح عضو سكرتارية المبادرة على الامين لـ”سونا” بأن المبادرة تدعو لما يدعو له تجمع المهنيين ومكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، لمجلس سيادة مدني، يمثل فيه العسكريون ويمثل فيه أيضا من تفوضه الحركات المسلحة لوضع حل لمشكلة الحرب وتحقيق كل أهداف ميثاق إعلان الحرية والتغيير.

وقال الأمين، إن المبادرة أطلقها الشيخ بدءا من عام 2005 على الهيئات والأحزاب السودانية في مفاوضات نيفاشا بشأن جنوب السودان، بهدف حل المشاكل السودانية بدون تدخلات اقليمية او دولية.

وأضاف أن الشيخ “ازرق طيبة” دعا لهذه المبادرة عددا كبيرا من الشخصيات الوطنية والتي صاغتها على هذا النحو من أجل إخراج الوطن من أزمته الحالية وتجنيبه الهاوية.

الخرطوم ، 21-4-2019 (سونا)