ضباط شرطة يهددون بتنفيذ إضراب شامل غداً الأربعاء









شارك الموضوع :

هددت مجموعة من ضباط الشرطة من رتبة نقيب فما دون بتنفيذ إضراب شامل غداً (الأربعاء) حال عدم تنفيذ مطالبهم التي حددت في مذكرة سلمت لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومدير عام الشرطة ونائبه.

وطالب الضباط في مذكرتهم بأن تكون الشرطة قومية دون انتماءات سياسية أو حزبية ومحاسبة كل من ثبت فساده داخل مؤسسة الشرطة وحل كل الواجهات الحزبية ومحاسبة كل من مارس عملاً سياسياً داخل الشرطة أدى لإضعافها وتمكين الأفراد على حساب المؤسسة، وطالبوا بعدم السماح لأية قوة نظامية أخرى بارتداء الزي الخاص بالشرطة أو القيام بمهامها وواجباتها المنصوص عليها دستورياً وقانوناً وأولها القبض والتفتيش.

السودان اليوم