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سياسية

2019/04/23

2019/04/23


قائد قوات الدعم السريع : أولويتنا الإتفاق مع الناس برأي الشعب السوداني كله



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قال قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس العسكري في السودان لدى مخاطبته يوم الإثنين قيادة المدرعات بالشجرة (مهمتنا هي أن نحمي السودان، والشعب لا يدق بالعصى، صحيح هنالك تجاوزات ومخالفات وأشياء غير أخلاقية لكن نتماشى معاهم لغاية نخرج البلد إلى بر الأمان، ولا نسمح بالفوضى).

وأضاف حميدتي بحسب الفيديو المرفق (أولويتنا الإتفاق مع الناس برأي الشعب السوداني كله، ولا أحد ينفرد برأي، حكومة كفاءات تكنوقراط من كل الشعب السوداني وبحسب رأي أنا أن لا تكون لديها علاقة بأي حزب).

وقال حميدتي (أنا لا داير نائب رئيس، وغير الدعم السريع ما داير شبر لقدام، ونطمع في دولة وحكم القانون، وهنالك شركات بمليارات الدولارات حتمشي للدولة، نحن لا نغش وليس لدينا مسرحية، وليس هنالك مسئول في المجلس العسكري بيستلم قرش وكل الأموال تودع في بنك السودان).

السودان اليوم

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