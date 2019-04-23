حميدتي يتسلم رؤية تحالف أحزاب “نهضة السودان”

نقل وفد من تحالف نهضة السودان، بقيادة د. التجاني السيسي، لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، رؤيته بشأن الوضع الراهن، ونبه التحالف بأن الوطن بات مواجهاً باستقطابات سياسية وجهوية وقبلية، من شأنها أن تهدد أمن وسلامة البلد.
والتقى حميدتي بالقصر الجمهوري، يوم الثلاثاء، بالوفد في إطار المشاورات التي يجريها المجلس مع القوى السياسية والمجتمعية حول مطلوبات الفترة الانتقالية.
وأوضح د. السيسي في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء، أن المرحلة الحالية من عمر البلاد لا تحتمل التشاكس والجري وراء السلطة، مبيناً أنها مرحلة تستوجب الوحدة من أجل حماية البلد من المخاطر التي تحدق به.
وقال السيسي إن الفراغ الذي تمر به البلاد والاستقطاب الراهن يمكن أن يهددا أمن وسلامة الوطن في ظل وجود تحديات اقتصادية وأمنية.
وطالب المجلس العسكري بالعمل على تحقيق السلام خلال هذه الفترة في دارفور والمنطقتين، باعتبار أن السلام يمثل مفتاح الاستقرار.
ودعا السيسي جميع القوى السياسية في الساحة إلى أن تقوم بدورها الوطني في الحفاظ على وحدة الوطن، والعمل على إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيه، مشيراً إلى أن التحالف لم يطلب ولن يطلب المشاركة في السلطة.
يذكر أن تحالف نهضة السودان يضم أحزاب جبهة الشرق، التحرير والعدالة القومي، الأمة المتحد، الأمة الوطني، الأمة الإصلاح والتنمية، تحرير السودان الثورة الثانية، وحركة العدل والمساواة.
سونا