اللجنة السياسية تطلع على رؤية سودان المستقبل









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اطلعت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي على رؤية حملة سودان المستقبل تجاه الأوضاع الراهنة ونظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس حملة سودان المستقبل رضوان داوود في تصريح صحفي عقب لقاء الوفد بأعضاء اللجنة السياسية بالقصر الجمهوري اليوم أن رؤيتهم تقوم على فترة انتقالية لمدة عام وعدم مشاركتهم في الفترة الانتقالية والترتيب للانتخابات القادمة، معربا عن ثقة الحملة في حكمة المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية وقدرتهم على تجاوز المرحلة الراهنة، وقال إن الحملة تدعم تحالف قوى الحرية والتغيير وتجري اتصالات معها لمزيد التشاور.

وأكد أن الثورة ملك للشعب السوداني ولا يحق لأي جهة سياسية أن تدعي أنها تمثل شرعية الثورة، لافتا إلى ضرورة عدم تجاوز القوى الحية خاصة الحركات المسلحة، مطالبا بإجراء محاكمات عادلة لرموز النظام السابق وحل حزب المؤتمر الوطني والواجهات التابعة له.

سونا