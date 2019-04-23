الشعبي يحذر من تأثير زعزعة الأوضاع الداخلية في تدخل الخارج









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حذّر حزب المؤتمر الشعبي، يوم الثلاثاء، من مغبة أن تؤثر زعزعة الأوضاع الداخلية في السودان في إتاحة الفرصة للخارج لإدخال أجندته، وأكد أن وضوح الرؤية يمكِّن السودان من عدم الوقوع في التأثيرات الخارجية.

وشدد الأمين السياسي للحزب، إدريس سليمان، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بوكالة السودان للأنباء، على أن يكون السودان منفتحاً في التعامل مع الجميع، بما يحفظ له مصالحه العليا، مؤكداً أهمية وجود علاقات خارجية للسودان مع جميع دول العالم.

وقال إدريس إن هناك دولاً لها أولوية في العلاقات، مثل السعودية والإمارات وقطر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وروسيا والصين.

وأشار في هذا الخصوص إلى وجود مصالح متبادلة بين السودان وهذه الدول، ولا يمكن للسودان أن يضحي بهذه العلاقات، منبها إلى دور السودان المحوري في المصالحة بين الفرقاء في جنوب السودان وفي إفريقيا الوسطى.

كوش نيوز