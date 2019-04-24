حميدتي: عثرنا على أموال طائلة تخص النظام المخلوع









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كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عن عثورهم أمس على أموال طائلة تخص النظام المخلوع، مشيراً إلى إيداع تلك الأموال في حساب بنك السودان المركزي لتوفير القمح والدواء والوقود، وشدد على أن زمن المجاملة والوساطة قد انتهى دون رجعة وأن المفسدين والمجرمين ستتم محاسبتهم وفق القانون.

وقال حميدتي خلال ترؤسه اجتماع المجلس القومي للدفاع المدني حسب صحيفة السوداني أمس، إن أي شخص أفسد سيُحاسب وأن الأموال التي نهبت ستُرد وأن القانون سيأخذ مجراه.

في سياق مغاير أكد دعمه للمجلس القومي للدفاع المدني، داعياً لتكوين لجان بالولايات للوقوف على الأحوال من قريب وإيجاد المعالجات اللازمة لمخاطر الخريف.

الخرطوم (كوش نيوز)