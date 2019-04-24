المجلس العسكري: عزمنا تسليم السلطة للشعب في أسرع وقت

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” عزم المجلس تسليم السلطة في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن “حكومة كفاءات وطنية” هي المخرج للوضع الراهن. وقال البرهان: “إذا اقتضت الضرورة ذهاب المجلس العسكري اليوم سنذهب اليوم”، مضيفاً أن “مطلبنا مثل مطلب الشعب وهو نقل السلطة للشعب في أقرب وقت”.
وأورد: “الحوار مع كل المجموعات لم ينقطع، لا شك أن مجموعة قوى الحرية والتغيير مجموعة ذات فاعلية، الحوار ممتد.. نتوقع أن نصل معهم إلى اتفاق”. وقال البرهان: “نفضل أن تتم جميع الأمور بالتشاور ولن ننفرد بالقرار لأن ذلك سيتسبب في نتائج غير محمودة”، مؤكداً أنه “سيتم حل جميع اللجان التي شكلناها وسنسير بالحكومة الانتقالية لبر الأمان”.
وبشأن مصير رموز النظام السابق الموقوفين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع، قال البرهان حسب صحيفة السوداني، إن النيابة العامة شرعت في حصر التهم التي ستوجه للمعتقلين.
الخرطوم (كوش نيوز)