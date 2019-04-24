واشنطن: لا علم لنا بزيارة مسؤولين سودانيين إلى أمريكا

أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية ماكيلا جيمس تطلعهم لحكومة مدنية متوافق عليها تلبي طموحات الشعب السوداني وتحترم حقوق الإنسان، وشددت على أن أي شخص أو حزب ماضيه ملطخ بالدماء أو الفساد لن يكون مرحباً به في الوضع الجديد في السودان، وقالت إنه ليس لديها علم بأي دعوة وُجِّهَتْ لمسؤولين سودانيين لزيارة واشنطن.
وحذرت مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية المعنية بشرق إفريقيا والسودان وجنوب السودان، في حوار مع (السوداني) -يُنشر لاحقا- حذرت من أي تأخير في تسليم السلطة قد يؤدي لمخاطر، وقالت إنهم شددوا على المجلس العسكري باحترام حق التجمع السلمي وحرية التعبير ومواصلة الحوار مع قادة المعارضة السياسية وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، لافتة إلى تعليق الجولة الثانية من الحوار مع الخرطوم.
صحيفة السوداني