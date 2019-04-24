رئيس المجلس العسكري الانتقالي يلتقي بالسفير الصيني

التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بسفير جمهورية الصين الشعبية، السفير (ماكسين مين) في إطار التشاور بين البلدين.
وأوضح سفير جمهورية الصين في تصريح صحفي أن اللقاء تناول الوضع السياسي الراهن بالبلاد و مجهودات المجلس العسكري الانتقالي في الحصول على إجماع سوداني حول الفترة الانتقالية، وقال السفير الصيني إن بلاده تثمن الدور الذي يضطلع به المجلس العسكري الانتقالي في هذه المرحلة خاصة ما يلي قيادة الحوار بين جميع المكونات السياسية للوصول إلى اتفاق.
وأوضح السفير الصيني أن بلاده تشجع كل القوى السياسية السودانية بالعمل معا وأن تركز في حواراتها على إرساء الاستقرار بالسودان و تطوير الاقتصاد السوداني والعمل على تحقيق مصالح الشعب السوداني والاتفاق على عبور هذه المرحلة.
وعبر السفير الصيني عن ثقته في قدرة السودانيين وحكمتهم التي تمكنهم من تجاوز المصاعب الراهنة .
سونا