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سياسية

2019/04/24

2019/04/24


المجلس العسكري يدعوقيادات الحرية والتغييرلاجتماع اليوم



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دعا المجلس العسكري الانتقالي قيادات قوى الحرية والتغيير لاجتماع يعقد مساء اليوم بالقصر الجمهوري.

سونا

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