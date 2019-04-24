السودان يشارك في الاجتماعات للهيئات المالية العربية









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يشارك السودان في الاجتماعات المشتركة لمجلس محافظي ومساهمي الهيئات المالية العربية المقرر انعقادها بدولة الكويت في الخامس والعشرين من أبريل الجاري.

وأبان د. عبد المنعم محمد الطيب وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس وفد السودان المشارك أن الاجتماعات تنعقد سنوياً على مستوى وزراء المالية والاقتصاد العرب بغرض الوقوف على أداء الهيئات المالية العربية بصفة عامة والتصديق على موازناتها السنوية والحسابات الختامية والمراجعة وإصدار القرارات والموجّهات بشأن ترقية أداء الهيئات والمؤسسات المذكورة.

وتوقّع د. عبد المنعم أن يلتقي وفد السودان في لقاءات ثنائية جانبية بكلٍ من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بغرض التفاكر حول علاقات التعاون المالي المشترك وسبل تطويرها.

كما يبحث الوفد مع صندوق النقد العربي فرص استفادة السودان من تسهيلات برنامج تمويل التجارة بالصندوق.

يذكر أن الهيئات المالية العربية تضم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق النقد العربي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ومجلس وزراء المالية العرب.

سونا