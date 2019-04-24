أحزاب: سنعتصم حال استجاب المجلس العسكري لضغوط قوى الحرية والتغيير









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قالت أحزاب وقوى سياسية، إنها ستلجأ إلى الاعتصام أمام مباني القيادة العامة حال استجاب المجلس العسكري لضغوط إعلان قوى الحرية والتغيير للاعتراف به دون غيره، وحذرت من مآلات تمسك المجلس العسكري ببقائه في السيادة.

وحذر القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) علي السيد في ندوة بـ(وكالة السوداني للأنباء) حسب صحيفة السوداني أمس، قوى إعلان الحرية والتغيير من خلق معارضة، وقال: “يجب أن يكون الهم والعدو المشترك هو حزب المؤتمر الوطني ومؤسساته”، مشدداً على أن تشبث المجلس العسكري بالسلطة خلق احتقاناً جديداً، وتخوف أن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وقال إن مشاركة حزبه في حكومة الإنقاذ كانت بـ(فهم) وليس حباً في السلطة وأنهم جاهزون للمحاسبة.

من جانبه دعا الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي إدريس سليمان لإشراك أبناء السودان المخلصين في الحكومة القادمة، وأضاف: “أحسن نروق المنقة ونخت الكورة في الأرض ولا داعي لحالة الاستقطاب أو الاحتقان مع القوى السياسية”.

كوش نيوز