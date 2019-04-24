جهات تسعى لحرق انتهاكات النظام السابق بمفوضية حقوق الإنسان

كشف رئيس دائرة الرصد والشكاوى بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان، البروفيسور أبو القاسم قور، عن سعي “جهات” لحرق والعبث بإرشيف شكاوى انتهاكات النظام السابق.
وأكد قور بحسب (الصيحة)، أنّ الإرشيف يشمل شكاوى ضد أجهزة الدولة السابقة المُختلفة، وانتهاكات تشمل الحق في التقاضي والحياة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وقال إنّ دائرة الرصد تقدّمت بطلبٍ للمجلس العسكري لحماية الإرشيف والتي وافقت عبر نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، بتوفير الحماية اللازمة للإرشيف، وأوضح أنّ الخطوة جاءت لأهمية الإرشيف في الكشف عن كَثيرٍ من الانتهاكات للنظام السابق.
صحيفة الصيحة