دقلو يلتقي ممثلي قطاع التعدين

التقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بوفد ممثلي قطاع التعدين والشركات المنتجة للذهب بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
واوضح معتصم الحاج التوم ممثل شركات التعدين في تصريح صحفي أن اللقاء أمن على الدور الكبير الذي يلعبه قطاع التعدين في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
وأبان معتصم أن اللقاء تطرق الى مراحل العملية التعدينية بمستوياتها المختلفة والمشاكل التي تواجه قطاع التعدين وضرورة التعاون لمواجهتها وإيجاد الحلول اللازمة لها.واضاف أن المجلس أكد استعداده لتقديم الدعم اللازم للقطاع بما يمكنه من القيام بدوره المنوط به على الوجه المطلوب.
سونا