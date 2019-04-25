نيابة فرعية لمكافحة الفساد بولاية الجزيرة

دعا اللواء الركن عبد العزيز عثمان الأمين سعد والي ولاية الجزيرة لمحاربة الفساد وتعزيز التنسيق بين الأجهزة العدلية لتقديم كل مفسد للعدالة .
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم مولانا جمال الدين محمد الطيب مدير الإدارة القانونية بالولاية ومولانا عبد الرحمن محمد الحاج رئيس النيابة الذي أعلن عن إنشاء نيابة فرعية لمكافحة الفساد بالولاية تفتح أبوابها للجميع، وجدد إلتزامهم بتطبيق مبدأ العدالة علي الجميع .
وناشد سيادته الأجهزة الإعلامية بالتبصير بدور النيابة وحث المواطنين لتقديم شكاواهم .. فيما أعلن مدير الإدارة القانونية تعاون ودعم إدارته للنيابة لمكافحة الفساد مؤكدا أن المرحلة القادمة تتسم بالمهنية بعيداً عن اللون الحزبي تحقيقاً للعدالة.
سونا