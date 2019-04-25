كلية الشرطة تحتفل بتخريج الدفعة ٤٩ مهنيين

شهد الفريق طيار ركن صلاح الدين عبد الخالق عضو المجلس العسكري الانتقالي الخميس بسوبا احتفال كلية علوم الشرطة والقانون بتخريج الدفعة (49) مهنيين التي قوامها (243) طالبا، بحضور المدير العام لقوات الشرطة وأعضاء هيئتي الإدارة و القيادة وعميد كلية علوم الشرطة والقانون.
وأوضح الفريق أول شرطة (حقوقي) بابكر أحمد الحسين المدير العام لقوات الشرطة أن التخريج يأتي والبلاد تستشرف عهدا جديدا ستكون فيه قوات الشرطة أمنا وأمانا للوطن والمواطن حفظا للمكتسبات ومكافحة للجريمة .
وأبان أن قوات الشرطة تعمل على تطوير وترقية خدماتها المقدمة للمواطنين، مشيدا بتفاعل وتجاوب المواطنين مع برامج الشرطة الداعية لتحقيق الأمن والاستقرار بربوع البلاد .
وأشار إلى أن الدفعة المتخرجة خضعت لبرنامج أكاديمي متقدم احتوى على فصلين دراسيين اشتمل على مقررات الشرطة العامة بجانب المقررات المتخصصة في مجال السجون والدفاع المدني والحياة البرية والحوسبة والاتصالات، مشيرا إلى أن الدفعة خضعت كذلك إلى تدريب عسكري مكثف في كافة مجالات العلوم الميدانية ونفذت الدفعة المشروع الخلوي بجانب تلقيها لكورس العمل الجنائي بشرطة ولاية الخرطوم وزيارات لعدد من المؤسسات بولاية الخرطوم.
الخرطوم 25-4-2019 (سونا)