المجلس:في إنتظاروفد قوى الحرية والتغيير لإستكمال الحوار









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اكد المجلس العسكري الانتقالي انه ما يزال في انتظار قوى الحرية والتغيير لتسمية وفدها لاستكمال الحوار الذي انطلق نهاية الاسبوع الجاري

واشار المجلس في تعميم صحفي اليوم الجمعة ان هذه الخطوة تاتي استكمالا للاتفاق الذي جرى في ذلك الاجتماع بتكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المشتركة

و فيما يلي تورد سونا نص التعميم الصحفي:-

” في إطار سعي المجلس العسكري الإنتقالي للعبور بالحوار السياسي البناء حول ترتيبات الفترة الإنتقالية وبناءا علي اللقاء التشاوري الذي أنعقد يوم الأربعاء الماضي مع قوى الحرية والتغيير والذي خلص إلي تكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المطروحة

فإن المجلس يؤكد أنه علي تواصل مستمر معهم بناءا علي الروح الوطنية والثقة المتبادلة التي سادت اللقاء وأنه لا يزال في إنتظار قوى الحرية والتغيير لتسمية وفدها لإستكمال الحوار “.

سونا