قوى الحرية والتغيير بالدندر تسير مسيرة للقيادة العامة

سيرت قوى الحرية والتغيير وثوار محلية الدندر اليوم الجمعة ﻣﻮكباً ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ بالخرطوم ﺩﻋﻤﺎ لثوار ﺍﻟﺸﻌﺐ المعتصمين هناك منذ السادس من ابريل وذلك للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين .
وكانت ﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺭ بمحلية الدندر قد اقاموا مخاطبة ﺑﺎﻟﺪﻧﺪﺭ ﺩﻋﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘسليم السلطة للمدنيين ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ من ﺳﺮﻕ ﻭﻧﻬﺐ ﺑﺎﻟﺪﻧﺪﺭ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺷﻬﻴﺪﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﻧﺪﺭ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻳﺔ ﺍﺑﻮﻋﺎﻗﻠﺔ التي قالوا إنها تم اغتيالها داخل حرم جامعة الخرطوم بدم بارد .
كما دعا الثوار الى ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ بأوزان اﻟﺨﺒﺰ والغاز، داعين الجهات المختصة بالمحلية لتوفير الدقيق بكل المخابز واشراك هيئة المواصفات في اللجنة المختصة بمتابعة اوزان الخبز والغاز فضلاً عن توفير ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ بكل المحطات لامتصاص الصفوف وتحريك العمل.. كما دعوا الى الاسراع في توفير جازولين الزراعة بالتنسيق مع الجهات المختصة برئاسة الولاية.
ولفتت قوى التغيير إلى أﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻭستظل ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ أﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ مؤكدين أن ﻣﺎ حدث من سلوك غير سلمي خلال الفترة الماضية مرفوض تماما بالنسبة لقوى اعلان الحرية والتغيير بمنطقة الدندر.
سونا