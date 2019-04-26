الادارة الأهلية في السودان تشيد بانحياز القوات المسلحة للشعب









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الادارة الأهلية تشيد بانحياز القوات المسلحة للشعب

اشادت الاداره الأهلية باستجابة القوات المسلحة لنداء التغيير وانحيازها للشعب في ثورة 19 ديسمبر وثمنت دور الشباب في قيادة هذا الحراك الشعبي الذي قاد للتغيير.

وقال عميد طيار م يوسف أحمد يوسف ناظر عموم قبائل رفاعة إن لقاءهم مع نائب رئيس المجلس العسكري كان مثمرا تم خلاله مناقشة كل القضايا التي تهم البلاد وكيفيه العبور بالبلاد في هذه المرحله التاريخية .

مضيفا أن هناك رؤية للادارة الاهلية سيتم طرحها خلال الفترة القادمة عبر لقاء جامع لإنشاء مجلس عام يضم كل الادارة الأهلية بالسودان.

واثنى الناظر على الثورة التي قام بها الثوار والتي مثلت مرحلة مهمة في تاريخ البلاد، مشيرا إلى دور القوات المسلحة في حفظ الأمن وحمايه الثوار الذين قاوموا الظلم والطغيان بصدور عارية حتى تحققت لهم اهدافهم.

الى ذلك أكد عدد من العمد والنظار ضرورة توحيد الرؤى وايجاد حلول تسهم في صون تراب الوطن وتحقيق مطالب الثوار والتي وصفوها بالمشروعة والمتمثلة في تحقيق السلام والحريه والعدالة .

كما اكدوا ضروره قيام مجلس أعلى للإدارة الأهلية خاصة وأن الإدارة الأهلية تسهم في حفظ الامن والسلام ومعالجة كل الخلافات.

الخرطوم 26-4-2019م (سونا)